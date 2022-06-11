VARANK'TAN ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE ZİYARET - Haberler

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VARANK'TAN ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VARANK'TAN ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE ZİYARET

SANAYi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Haber: Sevda SARIKAYA / Kamera: Ömer HASAR-- SANAYi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Bakan Varank, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 5. Etnospor Kültür Festivali'ni üçüncü gününde ziyaret etti. Yağlı güreşleri izleyen Varank,  karşılaşmaların kura çekimlerini yaptı. Bakan Varank,  20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını da  gezdi.  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinlik alanında gezdiği sırada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile karşılaştı. İkili tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Varank yaptığı açıklamada, "Artık geleneksel hale gelen Etnospor Kültür Festivalindeyiz. Burada özellikle Türk dünyasından başlamak üzere geleneksel sporlarımızı vatandaşlarımızın deneyimleyebilecek. Farklı ülkelerin kültürlerini tecrübe edebilecekler. Festivalde yağlı güreş, gibi farklı yarışma ve organizasyonlar yapılıyor. Gerçekten çok eğlenceli ama eğlendirirken de kültürümüzü geçmişi unuttuğumuz değerleri bize hatırlatan bir festival. Pazar gününe kadar devam edecek olan Etnospor Kültür Festivaline bütün İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Havalimanı Mustafa Varank Güncel Haberler

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