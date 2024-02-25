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Van YYÜ ile İran Afagh Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İran Afagh Üniversitesi arasında 'Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma' işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle iki üniversitenin eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ortak projelerin geliştirilmesi, yürütülmesinin teşvik edilmesi, öğrenciler ve öğretim elemanlarının değişim programlarıyla akademik deneyim kazanmalarının sağlanması, bilimsel ve teknik gezilerle iletişimin artırılması hedefleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İran Afagh Üniversitesi arasında "Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma" işbirliği protokolü imzalandı.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen programda, hazırlanan protokol Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Afagh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasool Pirmohammdi tarafından imzalandı.

Protokolle iki üniversitenin eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ortak projelerin geliştirilmesi, yürütülmesinin teşvik edilmesi, öğrenciler ve öğretim elemanlarının değişim programlarıyla akademik deneyim kazanmalarının sağlanması, bilimsel ve teknik gezilerle iletişimin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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