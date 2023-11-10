Van'ın Erciş ilçesinde antik kentte oval burç bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında, ızgara planlı antik kent kalıntısında 3 metre yüksekliğinde ve 10 metre çapında oval burç bulundu. Kazı çalışmaları 3 yıldır devam ediyor ve bu yılki bölümü başladı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektar alanı kapsayan ızgara planlı antik kent kalıntısında, 3 metre yüksekliğinde ve 10 metre çapındaki oval burç bulundu.

İlçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluk ve 1,5 kilometre genişliğe sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları 3 yıldır devam ediyor.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazıların bu yılki bölümü başladı.

Önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında Aramice yazılmış 5 kitabe, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre uzunluğunda sur duvarları, seramiklerin ortaya çıkarıldığı antik kent kalıntısında, 10 metre çapında ve 3 metre yüksekliğinde oval şekilli kale burcu da bulundu.

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, Zernaki Tepe'deki kazılarda üçüncü sezona başladıklarını söyledi.

Alanda arkeolojik anlamda önemli bulguların ortaya çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu yıl da 3 metre yüksekliğinde 10 metre çapında oval biçimli bir kale burcuyla karşılaştık. Burcun tamamının ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ızgara planıyla kurulan tek antik kent özelliğini taşıması açısından önemli." dedi.

"Kitabelerin tercüme çalışmaları devam ediyor"

Antik kentin önemli bir tarihi alan olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda 1,5 kilometre genişliğindeki alanda, geniş caddeler, arada dar sokaklardan oluşan Hippodamos planı (dikdörtgen planlı sokak sistemi) olarak da adlandırılan sistemin oluşturulduğunu biliyoruz. Bu sistem Doğu Anadolu Bölgesi'nde modern bir şehrin temellerinin atıldığını göstermesi açısından çok önemli. 2021 ve 2022'te burada yaptığımız kazılarda Aramice yazılmış 5 kitabe ortaya çıkarmıştık. Bu kitabelerin tercüme edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Zernaki Tepe'nin hangi dönemde kurulduğu noktasına bu kitabeler bize bilgi verecek. Böylece tonlarca bazalt ve doğal kireçtaşının ortaya çıkarılıp surlarda kullanılmasına vesile olan uygarlığı tam anlamıyla tespit etmiş olacağız."

Ön bilgilere göre Zernaki Tepe'deki ilk yerleşimin Urartu döneminde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Hem yüzeyde topladığımız seramiklerden hem de batı eteklerinde tespit ettiğimiz 2 kaya mezarından geçmişinin Urartu'ya kadar dayandığını biliyoruz. Ama özellikle Aramice yazıtlardan ve temel seviyesindeki buluntulardan net olarak belirlenecek. Duvarların 'kırlangıç sistemi' ile birbirine kenetlenme sistemini kullanan medeniyetin hangisi olduğunun cevabını arıyoruz." diye konuştu.