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Van gündem: Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor

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Van gündem: Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor

Van gündem haberi: Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik bölümdeki sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik bölümdeki sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent trafiğini rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu ve tahkimat çalışmaları tamamlandı.

Sathi kaplamanın ardından araç trafiğine açılacak yol, olası çökmelere karşı bir yıl bekletilecek ve gelecek yıl bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanacak.

Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin sahille buluşturulmasının hedeflendiği 10 kilometrelik yolda, koşu ve yürüyüş alanları, aydınlatma ve peyzaj da yapılacak.???????

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Edremit Tuşba Van Güncel Haberler

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