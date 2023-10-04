Van Gölü'ndeki hortum kamerada

VAN Gölü'nde sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

VAN Gölü'nde sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sağanağın 3 gündür aralıklarla etkili olduğu Van'da, bu sabah saatlerinde Van Gölü'nde hortum oluştu. Van Gölü kıyısındaki Edremit ilçesinden görülen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra hortum, etkisini yitirdi.

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HABER: Hakan SARI/VAN,(DHA)-