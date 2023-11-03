Van Gölü'nde Çekilmeyle Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıkıyor

Son yıllarda su seviyesinde düşüşün yaşandığı Van Gölü'nün kıyı bölgelerinde eski yapıların temel kalıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme, Erciş bölgesinde dikkati çeken boyutlara ulaşıyor. Tarihi kalıntıların daha önce mikrobiyalitlerinin (dikit) görünür hale geldiği kıyı bölgelerinde eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntıları da ortaya çıkıyor.

Son yıllarda su seviyesinde düşüşün yaşandığı Van Gölü'nün kıyı bölgelerinde eski yapıların temel kalıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme, Erciş bölgesinde dikkati çeken boyutlara ulaşıyor.

Tarihi kalıntıların daha önce mikrobiyalitlerinin (dikit) görünür hale geldiği kıyı bölgelerinde eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntıları da ortaya çıkıyor.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde daha önce Van Gölü'nün çekilmesi sonucu kale kalıntılarının görüldüğü bölgede şimdi de asırlardır su altında olan ev ve diğer yapıların temel kalıntıları, tandırlar ve seramik parçaları tespit edildi.

Söz konusu bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, Van Gölü'ndeki seviye değişiklikleri nedeniyle arkeolojik verilerin ortaya çıktığını söyledi.

Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı'nın bulunduğu bölümün aslında bir höyük yerleşmesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hemen bunun önünde de eski Erciş yerleşmesi ve Erciş Kalesi yer alıyor. Bulunduğumuz mevkide de Van Gölü'nün sularının çekilmesiyle Erciş Kalesi'nin yerleşmesine ait olan mimari mekanlar ortaya çıkmış. Erciş Kalesi, göl kenarına kurulan bir kale. Geçmişte insanların yaşadığı, dükkanların, mimari mekanların bulunduğu alanların kalıntıları da Van Gölü'nün çekilmesi ile ortaya çıkmaya başladı. Eğer küresel ısınma devam ederse önümüzdeki yıllarda çok daha fazla mimari kalıntıyla karşı karşıya kalacağız."

Emekli öğretmen ve yazar Selahattin Koşar, Erciş Kalesi'nin "kale kent" özelliği taşıdığını ve çevresinde yüzlerce evin bulunduğunun tarihi kaynaklarda yer aldığını anlatarak, "Görüldüğü gibi evlerin temelleri, tandırlar ortaya çıktı. Göl biraz daha çekilince su altına kalan yapıların ne kadar fazla olduğu daha net ortaya çıkacaktır. Van Gölü, yüzyıllardır alçalıp yükseliyor. Bundan iki hafta önce yine Erciş sahilinde Urartular dönemine ait kalıntılar ortaya çıkmıştı." diye konuştu.