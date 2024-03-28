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Van'da Torbacılara Operasyon: 29 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 22-28 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 242,96 gram esrar, 50,66 gram sentetik uyuşturucu, 14,19 gram sentetik kannabinoid, 2,81 gram eroin, 48 uyuşturucu hap ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 20'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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