Van'ın İpekyolu ilçesinde ayağı kırıldıktan sonra sahibi tarafından terk edilen tay, tedavi altına alındı. İpekyolu ilçesinde terk edilen tay, Van YYÜ Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Tay, sahiplendirilecek veya merkezde yaşamını sürdürecek.

Van'da sahibi tarafından kırık ayağıyla terk edilen tay tedavi altına alındı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde ayağı kırıldıktan sonra sahibi tarafından terk edilen tay, tedavi altına alındı.

İpekyolu ilçesin ayağı kırıldıktan sonra sahibi tarafından terk edilen tayı gören vatandaşlar İpekyolu belediyesi ekiplerine haber verdiler. Bölgeye giden ekipler, ayağı kırık vaziyette terk edilmiş tayı Van YYÜ Veteriner Fakültesi'ne getirdi. Tay, burada Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve fakülte öğrencileri tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saatlik başarılı bir ameliyattan sonra sağlığına kavuşan tay,

"Terk edilen ayağı kırılan tay tedavi altına alındı"

Gürpınar ilçesinde bir tayın araziye terk edildiğini ifade den merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Vatandaşın ihbarı üzerine İpekyolu Belediyesi ekipleri bölgeye giderek ayağı kırık tayı bize getirdi. Görevimiz olmadığı halede hayvanı tedavi ederek ona bir yer oluşturduk. Van YYÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ile birlikte hayvan hastanesinde tedavisini yapıp tekrar sahiplendireceğiz yada merkezimizde hayatını devam ettirecek. Bu tay, ayağı kırıldığından dolayı hayvan sahibinin masrafından kaçtığı, yada atın ayağı kırıldığı zaman tam randımanlı çalışamayacağını bildiğinden dolayı terk ettiğini düşünüyorum. Biz tedavisini yaptık. Tayımız sağlığı şuan gayet iyi" dedi.