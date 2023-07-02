Van'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.