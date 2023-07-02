Van'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu balık bendi mesire alanı yakınlarında, İ.A'nın kontrolündeki 65 AAZ 484 plakalı minibüs ile yoldan dönmeye çalışan O.E. idaresindeki 65 DC 949 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araçtaki 19 kişi, ambulansla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel