Üye Girişi
Haberler

Van'da kar nedeniyle ulaşım kapanan yerleşim birimlerinin çoğu açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 yerleşim biriminin yolu kapanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 134 yerleşim biriminin yolu açıldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması yaptı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsalda ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayıp gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Saray ilçesine bağlı Şekersu, Çaybağı, Karahisar, Turan, Nazarova, Kekikdüzü ve Yeşilalıç mahalle yolları yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan yolları ulaşıma açmak için gece boyunca çalıştıklarını dile getiren iş makinesi operatörü Abidin Arpaslan, "Dün geceden bu yana ekip arkadaşlarımızla birlikte karla mücadele çalışması yapıyoruz. Saray ilçesine bağlı bütün mahalle ve mezraların yollarını açtık. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kent genelinde yaklaşık 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı olan 138 yerleşim yerinden 134'ünün yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Saray Ulaşım Hava Durumu Yerel Haberler Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Amin diyen kız kim, Amin diyen kız videosu izle! Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 18Aralık yeni takımlar ve kadroları! Kaptanlık oyununu kim kazandı?18 Aralık kaptan kim oldu? UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! 2023-2024 Avrupa Ligi kura sonuçları belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi! Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hangi yöreye ait? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title