Van'da kar nedeniyle ulaşım kapanan yerleşim birimlerinin çoğu açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 yerleşim biriminin yolu kapanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 134 yerleşim biriminin yolu açıldı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele mesaisi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması yaptı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kırsalda ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayıp gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Saray ilçesine bağlı Şekersu, Çaybağı, Karahisar, Turan, Nazarova, Kekikdüzü ve Yeşilalıç mahalle yolları yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan yolları ulaşıma açmak için gece boyunca çalıştıklarını dile getiren iş makinesi operatörü Abidin Arpaslan, "Dün geceden bu yana ekip arkadaşlarımızla birlikte karla mücadele çalışması yapıyoruz. Saray ilçesine bağlı bütün mahalle ve mezraların yollarını açtık. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kent genelinde yaklaşık 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı olan 138 yerleşim yerinden 134'ünün yolu yeniden ulaşıma açıldı.