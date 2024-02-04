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Van'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Van'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatörlüğü öncülüğünde "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatör Yardımcısı Ahmet Faruk Çevik, Filistin'de yaşanan vahşetin insanlık meselesi olduğunu söyledi.

Yüz yıldan uzun süredir var olan ve özellikle de son günlerde artan katliamlar karşısında sessiz ve ilgisiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Çevik, şunları kaydetti:

"(Kudüs) Her geçen gün ümmet evlatlarının yüreğinde büyük bir sevdaya dönüşmektedir. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan milyonlarca Müslümanın kalbi Kudüs aşkıyla çarpmaktadır. Kudüs Davası, ümmeti kendine getiriyor. Ümmetin onur ve özgürlük davası olmayı sürdürüyor. Ümmetin evlatları, Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacakları günün özlemiyle kavruluyor. Kudüs Davası bilinciyle donanan ümmet, er ya da geç hep birlikte Kudüs'e yürüyecek ve Müslümanların ilk kıblesi, çevresi Allah tarafından mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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