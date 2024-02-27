Van'da düşme sonrası travma riski olan hasta ambulans helikopterle nakledildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, düşme sonrası travma şüphesi olan hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktorlar tarafından müdahale edilen hastanın travma riski nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.