Van'da 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA - Necat Hazar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kamyonda 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kamyonda 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol noktasında N.A. idaresindeki kamyonu durdurdu.
Ekipler, kamyonun kasasında 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli N.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Necat Hazar - Güncel