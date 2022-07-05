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Van Büyükşehir Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik kültür etkinlikleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik kültür etkinlikleri devam ediyor.

"Kadınları doğal güzelliklerle buluşturuyoruz" projesi kapsamında 3 bin 500 kadın Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Kanisipi Şelalesi ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine götürüldü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Şerefiye Mahallesi İpek Park'ta düzenlenen programda, kadınları gidecekleri yerlere uğurladı.

Ulaştırma dairesine bağlı otobüslerle Çatak ilçesine bağlı Kanispi Şelalesine giden kadınlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından ulaştıkları şelalede kahvaltı yaptı, eğlenceli anlar yaşadı.

Şelalenin manzarasında fotoğraf çeken kadınlar, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Necat Hazar - Güncel

Muradiye Şelalesi Akdamar Adası Ağrı Van Güncel Haberler

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