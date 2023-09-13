VALİ HACIBEKTAŞOĞLU HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine de taziyede bulundu. Hacıbektaşıoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçi de maden bölgesinde yaralandı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan 3 kardeşimizin durumları iyi hastanelere ulaştı. İlk müdahaleleri yapıldı. Diğer kardeşimizin de şuuru açık. 1 yaralı da Zonguldak'ta onun da durumu iyi. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 arkadaşımız var. Onlar zaten kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var. Başında kaşında yarık olan var. Hastanede ayakta tedavileri yapıldı. 4 kişi göçük altında kalarak, diğer 3 kişi de panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri, vardiyada çalışan işçilerimizi tahliye etti. Şu anda olayın neden olduğu herhangi bir ihmaller inceleniyor. Savcı soruşturmasını yapacak. Başımız sağolsun. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun.? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel