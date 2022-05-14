Vali Canalp: Edirne'den ayrılırken derin bir huzur içerisindeyim - Haberler

BATMAN (DHA) - BATMAN Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirne'de 3,5 yılın 2 yılı pandemiyle geçti. Ama ben buna rağmen aktif, dinamik, heyecanlı valiliği dört dörtlük yapma imkanı buldum. Hiçbir şekilde gazdan ayağımı çekmedim. Hiçbir şekilde frene basmadım. Hiçbir şekilde geri vitesim olmadığı için de çok rahat ettim. Edirne'den ayrılırken derin bir huzur içerisindeyim" dedi.

Batman'a atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, veda ziyaretlerine Keşan ilçesinde devam etti. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne gelen Ekrem Canalp, burada Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Canalp, tek tek tokalaştığı kişilerle vedalaştı. Bazı kişilerin Vali Canalp'e sarılarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Vali Canalp, daha sonra bahçeye fidan dikti.

Başkan Helvacıoğlu, Vali Canalp'e plaket ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış minyatür kepçe takdim etti. Vali Canalp daha sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.