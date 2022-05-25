Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu! - Haberler

Geçtiğimiz günlerde TUA ( Türkiye Uzay Ajansı), Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için bir vatandaşın seçileceğini açıkladı. Daha sonra ise kuruluşumuzun 100. yılında uzaya gönderilecek bu kişinin sahip olması gereken kriterleri açıkladı. Bunun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde gelen başvuruların sayısını paylaştı.

Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı: 31 bin!

TUA'nın daha önce yaptığı bir açıklama sebebiyle 2023'ün ilk yarısında uzaya ilk kez bir Türk astronot gönderileceği biliniyordu. Hatta gidecek kişinin yıl sonuna kadar belirleneceği, ardından 4 ila 6 ay arası süren bir eğitime katılarak göreve hazır olacağı belirtildi.

Şimdi ise yapılan paylaşımlara göre tüm başvurular arasından 2 kişinin seçileceğini ve içlerinden yalnızca birinin uzaya gideceği söylendi. Yaklaşık olarak 10 gün sürecek bu görevde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez bir Türk adım atmış olacak.

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23 Mayıs'ta gidecek kişinin kriterlerinin belirtildiği bir paylaşım daha yapıldı. Ardından başvuruların 23 Haziran günü akşam saat 20: 23'e kadar süreceği bilgisi verildi. Bakan Varank tarafından paylaşılanlara göre ise 24 saatlik süre içerisinde başvuru sitesini 4 milyon kişi ziyaret etti. Bunların 31 bini başvurusunu tamamladı. Ancak yalnızca 225 kişinin gerekli kriterleri sağladığı ve adaylık sürecine dahil edileceği belirtildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum.

Başvuru şartları ise şu şekilde:

Yaş: 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak

Boy: 149.5 cm – 190.5 cm

Kilo: 43 kg – 110 kg

Dil: İngilizce yeterlilik şartını sağlamak

Eğitim: Mühendislik, Fen Bilimleri/ Temel bilimler, Fen bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

Sağlık: Belirlenen sağlık kriterlerine uyum sağlamak

Son başvuru tarihi: 23 Haziran 2022- saat 20: 23

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