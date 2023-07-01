Üst Düzey Çinli Diplomat, Madagaskar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Madagaskar Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile bir araya geldi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)