Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Yürüdü

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Üsküdar Marmaray İstasyonu önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde taşıdıkları "Filistin'de katliam var", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizler eşliğinde İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öğrenciler daha sonra Üsküdar Üniversitesine kadar yürüdü.

Üniversitenin bahçesinde öğrenciler adına açıklama yapan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Gül, İsrail tarafından 209 gündür çocuk, kadın, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini söyledi.

Binlerce kişinin de evinden, yurdundan zorla göçe sürüklendiğini kaydeden Gül, "Egemen güçler ile uluslararası örgütler, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." dedi.

Gül, egemen güçler ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan İsrail devletinin, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi ile Fransa'nın Sarbonne Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin katılımıyla başlayan eylemlerin, İsrail karşıtı gösterilerin dünya geneline yayılmasını sağladığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bizler de vicdan sahibi her genç gibi Gazze'de yaşanan katliama karşı o binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."