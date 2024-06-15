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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler paylaşıldı. Vatandaşların en çok merak ettiği 'Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem oldu mu?' sorusunun yanıtı, bu kurumların internet sitelerinde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi ve bölgesel deprem araştırmalarını anlık olarak paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise son dakika deprem haberlerini vatandaşlarla paylaşıyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 15 Haziran Cumartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Haziran İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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