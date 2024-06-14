Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı 23 yaşındaki kadını evine götürdüğü, uyuşturucu madde vererek alıkoyduğu iddia edildi. Evine polis baskını yapılarak gözaltına alındığı konuşulan Hasan Can Kaya, hakkındaki haberleri kesin bir dille yalanladı.

"İTİBAR SUİKASTİNİ KİMİN YAPTIĞINI ÖĞRENECEĞİM"

Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan başarılı komedyen "Ortada şikayet yok, şikayetçi yok. Emniyette veya savcılıkta kayıt yok. Gözaltı da yok. Ara ara uğraşıyorlar ama bu sefer hayatla oynamaya girdiler. Bu itibar suikastını kimin yaptırdığını öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM

Ünlü komedyenin geçtiğimiz salı günü bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı 23 yaşındaki Nazlıcan A.'yı evine davet ettiği ve uyuşturucu madde verdiği ileri sürüldü.

Evde alıkonulan genç kadının arkadaşlarına konum atarak "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dediği ve eve yapılan polis baskınıyla kurtarıldığı iddia edildi. Gözaltına alındığı Kaya'nın genç kadının kendisinden şikayetçi olmamasıyla serbest bırakıldığı da ileri sürüldü.

"GÖZALTI, MADDE VERME VE ALIKOYMA İFTİRADIR"

Çıkan haberlerin ardından X hesabından bir açıklama yapan Kaya, böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" dedi.