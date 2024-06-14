Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu

Bundesliga takımlarından Alman devi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Edin Terzic'in yerine 2027 yılına kadar Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Nuri Şahin, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız" ifadelerini kullandı.