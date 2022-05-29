Üsküdar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler

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Üsküdar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA - Adem Koç - Güncel
Üsküdar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Üsküdar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu'ndan Edirne istikametinde seyreden 34 DAD 223 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 YB 7543 plakalı otomobil Ünalan mevkisinde çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Adem Koç - Güncel

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