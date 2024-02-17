Üsküdar'da otomobilin park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Üsküdar'da otomobilin park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi'nde Dilara T. idaresindeki 09 U 4346 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 LCJ 955 servis minibüsüne çarptı.
Ters dönen otomobilde sürücü Dilara T. ile yanındaki kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.