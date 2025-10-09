Üsküdar Belediyesi'nin 2026 Bütçesi Onaylandı

Üsküdar Belediyesinin 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre 4 milyar lira artışla 13 milyar lira olarak onaylandı.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2026 Yılı Performans Esaslı Bütçe üzerine sunum yaptı.

Göreve gelirken şeffaflık sözü verdiklerini dile getiren Dedetaş, Üsküdarlılara seçim öncesi söz verdikleri vaatlerin yüzde 70'ini yerine getirdiklerini belirtti.

Belediye çalışanlarıyla ilgili problemleri olmadığını ve onları değerli bulduklarını ifade eden Dedetaş, şöyle konuştu:

"Geçen meclislerde yine 'Maaşlar ödenemiyor' benzeri söze muhatap olmuştuk. Bir yerden (belediyeye) geliyordum, personel de kapının önünde basın açıklamasına çıkmış. Merak ettim ne açıklıyorlar diye. Personelimiz bu tip karalamalara, 'Bizi rahat bırakın. Biz yönetimimizden çok memnunuz. Maaşlarımızı da alıyoruz. Huzurumuz da yerinde. Yeter ki bizi rahat bırakın.' şeklinde cevap verdi. Onlar kamunun ihtiyaçlarını gideren kıymetli arkadaşlarımız."

Dedetaş, 2026 bütçe gelir sınıflandırmasını yaparak, vergi gelirlerinin 4 milyar 600 milyon lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 1 milyar 750 milyon lira, alınan bağış, yardım ve özel gelirlerin 250 milyon lira, diğer gelirlerin 3 milyar 800 milyon lira, sermaye gelirlerinin de 2 milyar 600 milyon lira olduğunu açıkladı.

Bütçe giderlerini de açıklayan Dedetaş, personel giderlerinin 873 milyon 150 bin lira, SGK prim giderlerinin 76 milyon lira, mal ve hizmet alımı giderlerinin 7 milyar 916 milyon 180 bin lira, faiz giderlerinin 2 milyon lira, cari transferlerin 638 milyon 270 bin lira, sermaye giderlerinin 1 milyar 961 milyon 400 bin lira, sermaye transferlerinin 232 milyon lira, borç vermenin 1 milyon lira, yedek ödeneklerin ise 1 milyar 300 milyon lira olduğunu bildirdi.

"Yüzlerce milyon liralık danışmanlık hizmeti teklifi personelimize hakarettir"

Ak Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan ise bütçedeki yedek ödenek kaleminin 1 milyar 300 milyon lira olduğunu belirterek, bunun şeffaflık ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi.

Yetkin insan kaynağına rağmen birçok müdürlüğün teklif edilen bütçesinde danışmanlık adı altında birçok gider kalemi oluşturulduğuna işaret eden Taylan, "Buradaki arkadaşlarımız belki İstanbul'un hatta Türkiye'nin en nitelikli insan kaynağıdır. Bunca nitelikli insan kaynağına rağmen yüzlerce milyon liranın, danışmanlık hizmeti adı altında harcama kalemi teklif edilmesi personelimize hakarettir." dedi.

Bütçenin bilimsellikten uzak, plansız, belediye hizmetlerinin etkin ve işlevselliğini engelleyecek bir yapıda olduğunu ifade eden Taylan, belediyenin mali bir krize doğru ilerlediğini ve bunu engelleyecek bir akılla muhatap olmadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2026 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.