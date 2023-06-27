Uşak'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri

Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kurban Bayramı öncesinde kentteki trafik denetimlerine katıldı. Kentte Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçirilmesi için polis ve jandarma ekiplerinin bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacağını aktaran Ergün, trafiğe çıkacak tüm sürücülere, emniyet kemerlerini takmaları, hız kurallarına riayet etmeleri, seyir halindeyken telefon kullanmamaları ve uzun süre araç kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kurban Bayramı öncesinde kentteki trafik denetimlerine katıldı.

İzmir-Uşak kara yolundaki jandarma denetim noktasına giden Ergün, burada yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Ergün, burada ekiplerin durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Ekipler, sürücülere ve yolculara çikolata ve kolonya ikram etti.

Ergün, daha sonra Uşak Otogarı'nı ziyaret ederek Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasına geçti.

Vali Ergün, burada da İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, bayram dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunlukları sebebiyle kent genelinde tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Kentte Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçirilmesi için polis ve jandarma ekiplerinin bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacağını aktaran Ergün, trafiğe çıkacak tüm sürücülere, emniyet kemerlerini takmaları, hız kurallarına riayet etmeleri, seyir halindeyken telefon kullanmamaları ve uzun süre araç kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Bayramın kardeşliğe ve huzura vesile olmasını dileyen Ergün, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da memleketine veya tatile gidecek vatandaşlardan sevdiklerine güven içinde ulaşabilmeleri için trafik kurallarına riayet etmelerini ve yol güvenliğine gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

Uşak Belediyesi ekiplerinin Kurban Bayramı boyunca sahada olacağını dile getiren Çakın, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ergün ve Çakın daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaretlerde bulundu.