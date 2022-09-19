Uşak yerel haberleri | Uşak'ta Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle anıldı

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü Uşak'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, birçok protokol üyesi ve gaziler katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile devam etti.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Sayöz,"Bugün gazi olmanın guru ve kıvancını bir kez daha büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı bir gündür. 19 Eylül bize Ata'mızdan en büyük mirastır" şeklinde konuştu. - UŞAK