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Ürdün ve Almanya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının insani krizi derinleştireceği konusunda uyarıda bulundu

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırısının insani krizi daha da derinleştireceği konusunda uyarıda bulundu. Kral Abdullah, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini belirtirken, Ürdün'ün Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini vurguladı.

Ürdün ile Almanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırısının, insani krizi daha da derinleştireceği tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Akabe kentinde bir araya geldi.

İkili, "Gazze'deki tehlikeli gelişmeleri" ele aldı.

Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini" belirtti.

Abdullah ayrıca, sivilleri korumaya yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının, insani yardımın yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ve mümkün olan her yolla ulaştırılmasının önemini vurgulayarak, Ürdün'ün, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini yineledi.

İkili, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının ciddiyetinin Gazze'deki insani krizi daha da derinleştireceği konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştükten sonra İsrail'e geçecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 676 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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