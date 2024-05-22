Ürdün, Gazze'ye 92 kamyonluk insani yardım gönderdi

Ürdün, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 92 kamyonluk gıda ve tıbbi insani yardım gönderdiğini duyurdu.

Haşimi Ürdün Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yeni bir insani yardım konvoyunun yola çıkarıldığı belirtildi.

İnsani yardım konvoyunun 92 araç olduğu vurgulanan açıklamada, yardımların da temel gıda maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluştuğu ifade edildi.

Yardım konvoyunun Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve diğer çeşitli uluslararası yardım kuruluşlarının ortaklığında organize edildiğine işaret edilen açıklamada, Aralık 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan giren yardım araçlarının 1456 kamyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu süre zarfında Mısır'ın el-Ariş kenti üzerinden de 53 uçakla yardım ulaştırıldığına dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.