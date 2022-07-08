Üniversiteyi Türkiye'de okuyan Maarif Vakfı öğrencileri mezun oldu

Orta öğrenimlerini ülkelerindeki Maarif Okullarında, üniversiteyi Türkiye'de okuyan öğrenciler mezun oldu.

Maarif Vakfı Okulları, Türkiye üniversitelerinden de mezunlar vermeye başladı.

Maarif Vakfından yapılan açıklamaya göre, 49 farklı ülkede 428 eğitim kurumuyla 50 bini aşkın öğrencisi bulunan Maarif Okullarının liselerinden mezun olup üniversite eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan öğrenciler, mezun oldu. İlki 2021'de düzenlenen mezuniyet töreni, bu sene Maarif Vakfının İstanbul'daki genel merkez binasında yapıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hemşirelik bölümünden mezun olan Afgan Sharafat Batur, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada, mezuniyet töreninde kendisi gibi Maarif Okulları mezunlarının yanı sıra lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarının da bulunduğunu söyledi.

Batur, "Bugün hepimiz için yeni bir sayfanın açıldığını düşünüyorum. Her ne kadar Türk okulundan mezun biri olarak Türkiye'nin kültürüne aşina olsam da bu dört yıllık eğitim sürecinin hedeflerime götüren bir merdiven olduğunu, hayalden öte hedeflerin olduğunu görmeyi, farklı perspektiften dünyaya bakabilmeyi öğrettiğini fark ettim. Türkiye'de üniversite eğitimine devam ederken sadece Türkiye'yi değil, kendi ülkem Afganistan'ı da yakından tanıma fırsatı buldum. Türkiye'de eğitim almak organize olmayı, dayanışmayı, birlikte iş yapmayı öğrenmektir. Bu ülkede eğitim ve öğretim sürecinde en önemli kazancım, özgüven sahibi olmaktı." ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisi, mezuniyet kütüğü merasimi, flama teslim töreni, plaket ve hediye takdimiyle devam eden tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.