Unesco Dünya kültür mirası listesinde

Dünyada sadece tropik alanlarda yetişen ve 60 ila 100 yılda bir çiçek açan Ageva bitkisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi döner kavşakta 5 metrelik boyu ile dikkat çekerken, bu yıl çiçek açtı.

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bitki türlerinden olan Agave bitkisini yıllarca yetiştirenler onun çiçek açtığını göremeden öldüğü, bitkinin çiçek açtığını gören insanlar kendilerini oldukça şanslı hissettiği açıklandı.

Yıllarca çiçek açmadığı için yüzyıl çiçeği de denilen Ageva bitkisi halk arasında 'Sarı Sabır' veya 'Sabırsızlık Bitkisi' olarak da adlandırılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında Sıtkı Koçman Köprüsünün yanında 5 adet yetişen ve çiçek açan Ageva bitkisinin en son çiçek açtığı il Çanakkale olduğu ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite'nin 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' çalışmalarına bu bitkinin de değer katacağını söyledi. Rektör Çiçek, ender çiçek açan Ageva bitkisinin önümüzdeki süreçte eğitim ve öğretime başlayacak üniversite öğrencilerini karşılayacağını söyledi.

MSKÜ Rektörü Çiçek, "Biz buradan sürekli olarak gelip geçiyoruz. Bir ay öncesine kadar bu bitkinin alt taraflarını görüyorduk. Bir ay içinde uzadı ve çiçeklerini verdi. Bu bitki 60 ila 100 yıl arasında bir kez çiçek verebiliyor. Biz şu anda ona şahit oluyoruz. Oldukça güzel bir duygu. 4 tanesi art arda açmış durumda. Bunun menşei Güney Amerika. Ülkemizde de Ege kıyılarında ılıman bölgelerinde yetişme fırsatı yakalıyor bu bitki. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeşil, sürdürülebilir kampüslerden birine sahip. Gelen herkesin çok beğendiği yemyeşil bir kampüse sahibiz. Üniversitemizin girişindeki Ageva Amerikana çiçeği de boy göstermiş durumda şu anda 4 tanesi yan yana. Sanki yeni gelecek ve aramıza katılacak arkadaşlarımızı karşılamaya hazır gibi duruyorlar. Çok etkileyici bir görüntü" dedi.

(Bekir Tosun /İHA)