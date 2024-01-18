Ümraniye'de Metro Çalışmaları Sırasında İki Bina Çöktü

Göztepe - Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında Elmalıkent Mahallesi'nde hasar alan biri 4, diğeri 3 katlı bitişik iki bina saat 11.30 sıralarında çöktü. Olayda binanın 3 ay önce boşaltılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Boşaltılan binada çalışmaya devam eden iki dükkanın olduğu öğrenildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİLİK VE İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Göztepe - Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı. İBB ise binaların 3 ay önce boşaltıldığını açıkladı.

İBB'nin açıklamasında şöyle denildi: "Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı Kazım Karabekir istasyonunda, kuyruk tüneli ile peron bağlantısının birleşmesine 5 metre mesafe kala, dökülmeler yaşandı. Çalışmalar durduruldu. Hem kazı çalışmasında, hem de yer üstünde önlemler alındı.

Kazı çalışmaları öncesinde, güvenlik amacıyla 3 ay önce boşaltılan 6 daireli bina ile birlikte etrafta etkilenme ihtimali bulunan 2 bina daha tahliye edildi. İlgili altyapı kurumlarına bilgi verildi. Tüm çevre önlemleri alınarak 3 ay önce güvenlik amacıyla boşaltılan bina, bu sabah saatlerinde çöktü. Alınan tedbirler sayesinde olaydan etkilenen olmadı. Oluşan yıkımla ilgili tespit ve önlem çalışmaları sürdürülüyor"

BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTEDİK

Binadaki berberin sahibi, "Dükkan açıktı, kimse yoktu içeride. Bize erkenden haber verdiler, çıkın boşaltın diye. Biz boşalttıktan sonra da bir yarım saat içinde toprak çökmesi oldu. Bir buçuk saat sonra da ev yıkıldı. Tercihi bize bırakmışlardı, isterseniz sizi çıkaralım diye. Biz çalışmaya devam etmek istedik. Sonra da bu olay yaşandı. Çalışmaların sesini duyuyorduk ama büyük bir sallantı olmuyordu" dedi.

TEDBİRLİ BİR ŞEKİLDE YIKILABİLİRDİ

Çevre sakinlerinden Halil İbrahim Yağcıoğlu, "Sesi duyduk geldik. 6-7 aydır boştu. Altında iki tane dükkan vardı, onlar faaliyetteydi. Onlar da kaçmışlar. Öncesinde binalardan sesler geliyordu, sıkıntılar vardı. Metrodan dolayı daha önce arkadaki binalarda da sıkıntı olmuştu" ifadelerini kullandı.

Cemal Aktaş, "Bir çökme tehlikesi olduğunu söylemişlerdi. Güvenlik tedbirleri alınmış, sonrasında da durum malum. İçeride tanıdığımız esnaf arkadaşlarımız var. Şükür ki bir can kaybımız olmadı. Binanın yaklaşık 5-6 ay önce tahliyesi olmuştu tedbir amaçlı. Son dönemlerde bir açılma söz konusu oldu ama bu sabah binanın ön tarafındaki peyzaj alanında bir çökme oluştu, sonrasında da bina çöktü. Metro çalışması zamanında sesler oluyordu ama onun dışında da hizmetin gelmesi dolayısıyla bazı şeylere katlanıyorduk" ifadelerini kullandı. Çöken binanın yanındaki bir dükkanın sahibi Cemil Uğurlu da, "3 ay önce tedbiren boşaldı ama bu şekilde olacağını kimse tahmin etmiyordu. Madem yıkılacak, daha kontrollü bir yıkım olabilirdi. Berber çalışmaya devam ediyordu ama yıkım esnasında dükkan boştu. Sallantılar vardı, korkularımız vardı. Yıkılacağı zaten belliydi. Tedbirli bir şekilde yıkılabilirdi" dedi.

SALLANTILAR 1 SENEDE DAHA DA FAZLALIŞTI

Olay yerinden 300 metre ilerideki bir dükkanın sahibi de, "Gürültüleri, patlatma seslerini çok duyduk. Deprem mahiyetinde sesler geliyordu. Özellikle delmelerde, matkaplarda hem ses hem uğultu hem de sallantı oluyordu. Son zamanlarda bu seslerin daha fazla yükseldiğini hissetmeye başladık ve korku başladı doğal olarak. Tedirginiz. Olayı yıkılmadan öncesinde duydum ama sevindirici tarafı içerinin boşaltılmış olduğu. Böyle bir olay bekleniyordu, 3 yıldır da böyle bir çalışma vardı. Sallantılar son 1 senede daha da fazlalaştı çünkü bize yaklaştıkça daha fazla hissetmeye başladık" diye konuştu.