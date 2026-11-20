(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Pasifik Holding'in 2026'nın ilk dört ayında PHB fonundan çekilen 782 milyon liranın 2025'te tamamlanan sermaye artırımında nasıl kullanıldığını ve halka açık Pasifik GYO'nun üç kurucu ortağın özel şirketine yaptığı 5 milyar 585 milyon liralık peşin ödemenin karşılığında ne kadar iş teslim edildiğini sordu. Özlale, "Halka açık şirketin yatırımcısı, kendi şirketinin hangi koşullarla ödeme yaptığını bilme hakkına sahip" diyerek Holding'den 782 milyon liranın kullanım kayıtlarını, avansın hak ediş dökümünü ve PP4 devrinin tahsilat tablosunu açıklamasını istedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Pasifik Holding'in kendi iddialarına yönelik dün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Özlale, açıklamasında, Holding'in, yönelttiği soruları "algı operasyonu" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, şirketin 2026 yılında PHB fonundan çekildiğini duyurduğu 782 milyon liranın, ödemeleri 2025 yılında tamamlanan sermaye artırımında nasıl kullanıldığını sordu. Özlale, halka açık Pasifik GYO'nun üç kurucu ortağa ait şirkete yaptığı 5 milyar 585 milyon liralık peşin ödemenin karşılığında ne kadar iş teslim edildiğinin de açıklanmasını istedi.

Özlale, açıklamasında Pasifik Holding'e yönelttiği soruları beş başlık altında sıraladı. PHB fonundan yapılan para hareketleri, Pasifik GYO'nun sermaye artırımı, kurucu ortaklara ait şirkete yapılan peşin ödemeler, fon işlemleri, Pasifik Teknoloji'nin PP4 fon paylarının devri ve ters repo pozisyonlarına ilişkin açıklama talep eden Özlale, ilgili kurumlara da çağrıda bulundu.

"782 MİLYON LİRA SERMAYE ARTIRIMINDA NASIL KULLANILDI?"

Özlale, Pasifik Holding'in açıklamasında ortakların PHB fonundan 2025 yılında 2 milyar 450 milyon lira, 2026'nın ilk dört ayında ise 782 milyon lira çektiğinin belirtildiğini aktardı. Özlale, toplam yaklaşık 3 milyar 230 milyon liranın Pasifik GYO'nun 5 milyar liralık tahsisli sermaye artırımında kullanıldığı yönündeki açıklamaya karşılık, KAP bildirimlerinde sermaye avansının 2025 yılında üç taksitte ödendiğine dikkati çekti.

Özlale, şirkete, "2026'nın ilk dört ayında fondan çıkan para, tamamı 2025'te ödenmiş avansı nasıl finanse etti? Daha önce kullanılan bir finansman sonradan kapatıldıysa, hangi finansman hangi tarihte kapatıldı? Fon iadesinden şirket hesabına kadar para hareketini tarih ve tutar bazında açıklayın" sorularını yöneltti.

2025 yılındaki fon çıkışlarının da avans ödeme tarihleriyle örtüşmediğini kaydeden Özlale, 29 Ağustos'taki 1 milyar liralık avanstan önce PHB'den çıkış görünmediğini, 15 Ekim'deki 1,5 milyar liralık avansla aynı gün fona 1,5 milyar lira girdiğini ve 1 milyar 875 milyon liralık çıkışın ertesi gün kayda yansıdığını ifade etti.

Özlale, 22 Aralık'taki 2,5 milyar liralık avans öncesinde görülen yaklaşık 360 milyon liralık çıkışın da bu taksitten düşük kaldığını belirterek, "Fondan çekilen her tutarın hangi avansa, hangi tarihte karşılık geldiğini gösterin. Bir de brüt ve net ayrımı var. PHB'nin 2025 yılı bağımsız denetim raporunda yaklaşık 3 milyar 270 milyon lira nakit giriş ve 2 milyar 450 milyon lira pay geri alımı yer alıyor; fonun tamamında yaklaşık 820 milyon lira net giriş bulunuyor. Fonda grubunuz ve ortaklarınız dışında gerçek anlamda bir katılımcı bulunmadığını savunurken aynı dönemde ortaklarınızın 2,45 milyar lira 'net nakit çıkışı' yaptığını nasıl söylüyorsunuz? 'Net nakit çıkışı' derken yalnızca belirli hesapları kastediyorsanız, ortakların fona yatırdığı ve fondan aldığı tutarları ayrı ayrı gösterin. Özellikle 15 Ekim'deki 1,5 milyar liralık giriş ile 16 Ekim'deki 1 milyar 875 milyon liralık çıkışın hangi hesaplara ait olduğunu açıklayın" dedi.

"5,6 MİLYAR LİRALIK PEŞİN ÖDEMENİN KARŞILIĞINDA NE TESLİM EDİLDİ?"

Ümit Özlale, Pasifik GYO'nun finansal raporlarında, üç kurucu ortağın tamamına sahip olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye ilişkin kısa vadeli peşin ödenmiş gider (sipariş avansı) bakiyesinin 2024 yılı sonunda sıfır olduğunu, 30 Eylül 2026'da ise 5 milyar 585 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Sermaye artırımının Pasifik GYO'yu güçlendirdiği yönündeki açıklamanın ardından şirket hesabına giren paranın nasıl kullanıldığının da yatırımcıya gösterilmesi gerektiğini ifade eden Özlale, ödemelerin hangi projeler için yapıldığını, tamamlanan işleri ve henüz mahsup edilmeyen avansları sordu. Özlale, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sermaye artırımının Pasifik GYO'yu güçlendirdiğini söylüyorsunuz. Öyleyse yatırımcıya paranın şirket hesabına girdikten sonra nasıl kullanıldığını da gösterin. Pasifik GYO'nun finansal raporlarına göre, üç kurucu ortağın tamamına sahip olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ'ye ilişkin kısa vadeli peşin ödenmiş gider (sipariş avansı) bakiyesi 2024 sonunda sıfırken, 30 Eylül 2026'da 5 milyar 585 milyon liraya ulaştı. Bir tarafta halka açık Pasifik GYO, diğer tarafta üç kurucunun özel şirketi var. Halka açık şirketin yatırımcısı, kendi şirketinin hangi koşullarla ödeme yaptığını bilme hakkına sahip. Hangi proje için ne kadar ödeme yapıldı? Hangi işler tamamlandı, ne kadar hak ediş onaylandı, ne kadar avans henüz mahsup edilmedi? Sözleşme bedellerini, ödeme takvimini, iş ilerleme durumunu ve işlemlerin hangi yönetim kurulu kararlarına dayandığını açıklayın."

"PHB FONUNUN ORTAKLARIN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Özlale, Pusula Portföy'ün 14 Ekim 2025 tarihli bildirimine göre, yönetimindeki fonların 10 Ekim 2025'te 3,1700 liradan 722,1 milyon PSGYO payı aldığını ve ortalama 3,1711 liradan 250 milyon pay sattığını belirterek, toptan alış satış başvurusunda ve Borsa İstanbul'un duyurusunda 3,17 liradan satılan 510 milyon payın alıcılarının farklı miktarlarda ilan edildiğini kaydetti.

Söz konusu kayıtlar arasındaki farkın açıklanmasını isteyen Özlale, "Pusula'ya ayrılan 250 milyon payın dışındaki yaklaşık 472,1 milyon pay kimden alındı, satılan 250 milyon pay kime gitti ve açıklamanızdaki 38 milyon payın piyasa tarafından alındığı, 472 milyon payın PHB fonuna aktarıldığı beyanı kendi toptan satış kayıtlarınızla nasıl bağdaşıyor?" ifadelerini kullandı.

Özlale, halka açık Pasifik Teknoloji'nin PP4 fon paylarına ilişkin haklarını 28 Eylül 2026'da üç kurucunun özel şirketine 1 milyar 505 milyon liraya devretmesinin küçük yatırımcıyı koruma gerekçesiyle savunulduğunu belirtti. Devir bedelinin belirlenmesinde alış maliyetinin enflasyonla güncellendiğinin ifade edildiğini aktaran Özlale, "Halka açık Pasifik Teknoloji'nin PP4 fon paylarına ilişkin haklarını 28 Eylül 2026'da üç kurucunun özel şirketine 1 milyar 505 milyon liraya devretmesini küçük yatırımcıyı koruma gerekçesiyle savunuyorsunuz. Bedeli belirlerken alış maliyetini enflasyonla güncellediğinizi söylüyorsunuz. Peki devir tarihindeki değer hangi çalışmayla belirlendi? Bedelin ne kadarı tahsil edildi? Kalan tutar ne zaman ödenecek? Küçük yatırımcının menfaatinin nasıl korunduğu, bedelin nasıl belirlendiği ve ne kadarının tahsil edildiğiyle ölçülür" dedi.

"SORDUĞUMUZ SORULARIN ARKASINDAYIZ"

Özlale, PRY ve PNU'nun ağustos sonu portföy dağılım raporlarında, PASEU hisselerinin teminat gösterildiği toplam yaklaşık 38 milyar liralık ters repo pozisyonu bulunduğunu belirtti. Pasifik'in söz konusu işlemlerin kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini söylediğini aktaran Özlale, açıklamasında şunları kaydetti:

"SPK, teminatı veren hesapları, işlemlerin karşı taraflarını ve PHB'nin bu işlemlerde herhangi bir rolü olup olmadığını açıklasın. Tasfiye görevlisi de Pasifik'in aynen iade talebini değerlendirirken, söz konusu paylar üzerinde başka fonların tahsilatını etkileyebilecek bir teminat veya alacak ilişkisi bulunup bulunmadığını ortaya koysun.

Basına yansıyan haberlere göre, aralarında PP4 haklarını devralan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'nin de bulunduğu 45 şirket ve 19 fona yönelik eylül tedbiri 27 Eylül'de, PP4 devrinden hemen önce kaldırıldı. Kaldırma kararına dayanak gösterilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni değerlendirme ve bildirimleri kamuoyuyla paylaşılacak mı? Ekim'de ise PASEU, SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli bülteninin ardından üç kurucu ortağın hesaplarına adli mercilerce tedbir uygulandığını 28 Ekim'de saat 01.39'da KAP'a bildirdi. Aynı gün saat 16.45'te yayımlanan ikinci bildirimde, ortakların suç duyurusu listesinde yer almadığı belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısıyla tedbirin 'delillerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda' kaldırıldığı açıklandı. Yaklaşık 15 saat arayla yapılan bu iki bildirimin ardından Başsavcılığa soruyoruz: Tedbirin konulmasına ve aynı gün kaldırılmasına hangi değerlendirme dayanak oldu?

Pasifik Holding hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Biz de sorduğumuz soruların arkasındayız. Madem her türlü bilgi ve belgeyi paylaşmaya hazırsınız, işe şu üç belgeyle başlayın: 782 milyon liranın hangi ödemede kullanıldığını gösteren kayıt, 5 milyar 585 milyon liralık avansın hak ediş dökümü ve PP4 devrinin tahsilat tablosu. Bunlar açıklandığında yatırımcı da kamuoyu da şirketinizin cevabını kendi gözüyle değerlendirebilir."

Kaynak: ANKA