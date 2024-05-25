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Uluslararası Afet Film Festivali'nde 'Farklı Perspektiflerden Afet' Paneli Düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Uluslararası Afet Film Festivali kapsamında 'Farklı Perspektiflerden Afet' başlıklı panel düzenlendi. Panelde, afetlerin insanlar üzerindeki etkisi ve afet risk yönetimi konuları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) kapsamında "Farklı Perspektiflerden Afet" başlıklı panel düzenlendi.

ANDA Derneğince Musiki Muallim Mektebi'nde Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele, konuşmacı olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nehir Varol, ANDA Başkanı Okan Tosun ile İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve oyuncu Mert Fırat katıldı.

Moderatör Yılmaz, afetlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkisine ilişkin, aklın ve bilimin öncülüğünde insan beynindeki enkazı, yerdeki enkazdan daha önce kaldıracaklarını ancak fay hatlarının da hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Kaderimize iman ederek burada fay hatları var ve ölümü bekleyeceğiz diyecek kadar çaresiz bir millet ve toplum değiliz. Yaşamak için fay hatlarına rağmen ayakta kalmayı konuşabilmemiz gerekiyor." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu ise afetler, olağanüstü haller, savaş hali ve sıkı yönetim hallerinde milletlerin sıkletlerinin belli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin, Kahramanmaraş depremlerini, Van depremini veya Kastamonu afetinin acısını farklı şehirlerde olsa dahi içinde hissedebilen bir millet olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi:

"Bazı şeyler bizim kendi genlerimizde, kendi genetik kodlarımızın içerisinde kilitli vaziyette ve acil durumlarda bu ortaya çıkıyor. Yani Türk milleti hiçbir milletin yapamayacağı büyük bir fedakarlıkla Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirlerini çıkardığı zaman nasıl çorabından birini vermişse, nasıl buğdayının yarısını Türk ordusuna vermişse, burada da bizim milletimiz çok büyük bir fedakarlıkla, tüm farklı sivil toplum kuruluşlarıyla bir sürü farklı kahramanlar ortaya çıkardı. Devletimiz de işin açıkçası bu hızlı teşkilatlanma ve örgütlenmeyle ve bizim konar geçer devlet kültürümüzden de kaynaklı olarak çok hızlı organize oldu."

"Afet risk yönetiminde transdisipliner çalışmak zorundayız"

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Varol, önceki yılların Türkiye'de "Afet Eğitim Yılı ve "Tatbikat Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı. Bu yıllarda, AFAD'ın 53 milyon vatandaşa afet eğitimi verdiğini belirten Varol, "Bunun ne kadarı kültüre dönüşüyor veya hareket tarzına dönüşüyor? İşte bence üstüne durmamız gereken konulardan bir tanesi bu." diye konuştu.

Festivalin, çok etkin bir eğitim ve farkındalık aracı olduğunu belirten ve devamını dileyen Varol, şunları kaydetti:

"Çünkü insanları farklı değerlerde bir araya getirmek, yani bunu rutin eğitimden çıkarmak gerekir. Ankara Üniversitesi olarak biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Afet risk yönetimi çok geniş kapsamlı konu. Yani tek disipline gittiğinizde hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız. Çok disiplinli de olmayacaksınız, transdisipliner çalışmak zorundayız. Bir olay yerini yönetirken mühendis, hukukçu, sağlıkçı, sosyolog, psikolog bunların hepsi bir arada olması mümkün olduğunda ancak başarıya ulaşılabiliyor."

Varol, Türkiye'nin dünyada müdahale ve iyileştirmede en iyi ülkelerden birisi olduğunu ancak asıl afet öncesinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

ANDA Başkanı Okan Tosun da önceki yıllarda arama kurtarma ekibi oluşturduklarını ve ekibin AFAD'dan aldıkları eğitimleri tamamlayarak sahaya indiğini söyledi.

Akreditasyon sistemine ilk dahil olan hafif seviye ekipten birisi olduklarını aktaran Tosun, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve oyuncu Mert Fırat ise Kahramanmaraş depreminde yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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