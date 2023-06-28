ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'dan Kurban Bayramı Mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Atasoy, Kurban Bayramı'nın Türk ve İslam aleminin bereketi ve güzel niyeti olduğunu belirterek, tüm Müslüman alemine en içten dileklerini iletti.

Başkan Atasoy Kurban Bayramı için bütün Müslüman alemine en içten dileklerini sunarak, "Aramızdaki kardeşlik ve dostluğu pekiştiren, birlik ve beraberliğimizi artıran, ortak değerlerimizi ve inancımızı kuvvetlendiren, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı en samimi şekilde bizlere hissettiren bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"KURBAN BAYRAMI TÜRK VE İSLAM ALEMİNE BİR BEREKETTİR, YARINLARA GÜZEL NİYET VE DUADIR"

Atasoy mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Kurban Bayramı Tüm İslam Alemine bereketiyle, bolluğuyla gelmesini, tüm insanlık için hayırlara, milletimizin dirliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Şu anda hac görevini ifade eden vatandaşlarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin de haclarının kabul edilmesini diliyorum. Kainatın yaratıcısı alemlerin Rabbi Yüce Allah'tan tüm dualarımızın kabulünü niyaz ediyorum. Bu bayramda da üretmek için mesailerine devam eden, ülkemizin ihracatına katkılarını sürdürmekte olan şirketlerimizin değerli mensuplarının, kıymetli çalışanlarının, sevgili ailelerinin, tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı, bereket, huzur ve refah dolu nice bayramlar diliyorum."