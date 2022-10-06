Ukrayna, Tahıl İhracatı Anlaşmasının Uzatılması İçin Görüşmelerde Bulunuyor

KİEV, 6 Ekim (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansının Çarşamba günü bildirdiğine göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mykhailo Podolyak, Kiev yönetiminin önümüzdeki ay sona erecek olan önemli tahıl ihracat anlaşmasının uzatılması konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan müzakere yapmadığını, müzakere grupları içinde Türkiye ve BM ile diyalog halinde olduğunu belirtti. Görüşmeleri "zor" diye nitelendiren Podolyak, Ukrayna'nın limanlarından tahıl ihraç etme yetkisini uzatmayı başaracağına dair umudunu dile getirdi. Ukrayna ve Rusya, Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden uluslararası pazarlara gıda ve gübre sevkiyatını yeniden başlatmak için 22 Temmuz'da Türkiye ve BM ile İstanbul'da ayrı ayrı birer anlaşma imzalamıştı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı'na göre anlaşmanın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden bu yana 6,2 milyon ton tarım ürünü taşıyan toplam 274 gemi, Ukrayna limanlarından yola çıkarak Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine gitti. Anlaşma 19 Kasım'da sona erecek.