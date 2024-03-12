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Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı

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Rusya Ukrayna'ya ait 25 İHA'yı etkisiz hale getirdi. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırılarında petrol depolama tesisi ve enerji tesisinde yangın çıktı. Rusya, Ukrayna'ya ait 25 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

- Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı

Rusya Ukrayna'ya ait 25 İHA'yı etkisiz hale getirdi

MOSKOVA - Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırılarında petrol depolama tesisi ve enerji tesisinde yangın çıktı. Rusya, Ukrayna'ya ait 25 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın 9 farklı bölgeye 25 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, Kursk bölgesinin 11, Belgorod bölgesinin 7, Moskova'nın 2, Oryol bölgesinin 2, Bryansk, Leningrad ve Tula bölgelerinin ise bir füzeyle hedef alındığı belirtildi. Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava aracından atılan 4 patlayıcının ev ve yollarda hasara yol açtığını söyledi. Gladkov saldırıda 1 kadının yaralandığını, bazı köylerde ise elektrik kesintisi meydana geldiğini belirtti.

Oryol Bölge Valisi Andrei Klychkov, Ukrayna'nın bölgedeki petrol depolama tesisine düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle tesiste yangın çıktığını açıkladı. Klychkov çevredeki binalarda yaşayan 17 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Yangını söndürmek için itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin de Kstovo sanayi bölgesindeki bir akaryakıt ve enerji tesisine İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırı nedeniyle tesisteki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığını kaydeden Nikitin, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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