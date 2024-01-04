Tuzla'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Şifa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İbrahim Can Koçboğa yönetimindeki 06 BF 281 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, bariyerleri de aşarak karşı şeride geçip takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Koçboğa, itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. İbrahim Can Koçboğa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel