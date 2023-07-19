Tuzla'da Akfırat mevkiinde hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı yol üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimde hız sınırını ihlal eden ve ayırım işaretlerini bulundurmayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Tuzla'da hafriyat kamyonlarına yönelik polis denetimi

İSTANBUL Tuzla'da Akfırat mevkiinde hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı yol üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Tuzla Akfırat'ta İstanbul Park Bulvarı üzerinde yoğun bir şekilde hafriyat kamyonu geçişi olması ve bu araçların sürücülerinin zaman zaman hız, tonaj gibi konularda ihlallerde bulunması nedeniyle bu bölgede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Radarlı hız kontrolü ve tonaj kontrolünün yapıldığı denetimde polis ekipleri tarafından durdurulan hafriyat kamyonlarının tonajı ve hızı, kamyon şoförlerinin belge ve evrakları incelendi. Hafriyat kamyonlarının yanı sıra diğer araçlar da denetlendi. Denetimde hız sınırını ihlal eden ve araçlarda bulundurulması zorunlu olan ayırım işaretlerini bulundurmayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulanan Vedat isimli kamyon şoförü, "Arabaların yanlarında plakaları yazılması gerekiyormuş. Çoğu arabada vardır. Bizim firma da bunu bilmediğinden böyle bir ortama takıldık" dedi.