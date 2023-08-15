Eskişehir'de bir tütüncüye girerek çakmak gazı, çakmak, tabaka ve nargile çalan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Tütüncüde gözüne kestirdiklerini tek tek çaldı... O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir tütüncüye girerek çakmak gazı, çakmak, tabaka ve nargile çalan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri olarak tütüncüye giren bir kadın, raflarda bulunan ürünlere yöneldi. Raflarda bulunan çakmak, çakmak gazı ve tabakayı çantasına atan kadın, işyerinden çıkarken de vitrinde duran nargile takımını gözüne kestirdi. Nargile takımını da eline alan hırsız kadın, hızlı adımlarla iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Ürünlerinin eksildiğini fark eden işyeri sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını gördü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.