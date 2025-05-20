TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Turan ve YİK Başkanı Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Turan ve YİK Başkanı Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Turan ve YİK Başkanı Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı
Haber Videosu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yapıldı. Aras ve Turan'ın yurt dışı yasağı kaldırılırken davanın duruşması 23 Eylül'e ertelendi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Arif Aras'ın ardından, tutuksuz sanık Orhan Turan savunma yaptı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Orhan Turan, "Ben TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı olarak, derneğin tüzüğünde belirtilen düşünceler doğrultusunda önerilerimi ve tecrübelerimi paylaştım" dedi.

"KONUŞMALARIM SUÇ OLUŞTURMAMAKTADIR, TUSİAD'IN TESPİT VE TAVSİYELERİNDEN OLUŞMAKTADIR"

Duruşmada savunma yapan sanık Turan, "Makine Mühendisliği'nden mezun olup, eğitim süresince devlet okullarında devam ederek hem iş hayatında hem günlük hayatımda faydalı olmaya gayret ettim. Son üç yılda ihracat lideri olarak yüzde 100 sermayeli, ülkenin en yüksek sermayeli bir şirketini oluşturacak şekilde hareket ettim. Hem hükümet hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt içi ve yurt dışında önemli toplantılar gerçekleştiriyoruz ve görüşlerimizi belirtiliyoruz. Görevim nedeniyle yaptığım konuşmalar nedeniyle suçlanıyorum. Hiçbir şekilde konuşma içerisinde gerçeğe aykırı bilgiyi vermedim. Kamuoyuna yansıyan, toplumun bildiği bir bilgiyi, bazı hususları objektif bir şekilde, olan etkilerini sıraladım. Konuşmada sadece hukukun üstünlüğünün sağlanmasının önemine ve ülkenin ekonomisinin gelişmesine yönelik tavsiyelerde bulundum. Konuşmalarım suç oluşturmamaktadır, TÜSİAD'ın tespit ve tavsiyelerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

"DERNEĞİN TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DÜŞÜNCELER DOĞRULTUSUNDA ÖNERİLERİMİ VE TECRÜBELERİMİ PAYLAŞTIM"

Sanık Turan, savunmasının devamında ise, "Halkın nezdinde son derece önemli mevkilerde bulunan kişiler hakkında bu tür soruşturma evrelerinin ekonomi anlamında uğradıkları zararları vurguladım. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde ekonomik refahı hedefleyen ve Türk iş insanlarının oluşturduğu bir sivil toplum örgünün kuruluşunda bu ifadelerin kullanılması doğaldır. Konuşmamda teknik hukuk söylemi bulunmamaktadır. Ben TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı olarak, derneğin tüzüğünde belirtilen düşünceler doğrultusunda önerilerimi ve tecrübelerimi paylaştım. Konuşmamın amacı hukukun üstünlüğünün egemen olması, ülke ekonomisinin ancak bu şekilde ileriye gitmesini söylemekti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İş insanı olarak hakkımda verilen yurt dışı çıkış yasağı beni ve şirketimi zarara uğratmaktadır. Bu nedenle yurt dışı çıkış yasağı tedbirimin kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

SANIK AVUKATALARI YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasını ve beraatlarını talep etti. Duruşmaya, Cumhuriyet Savcısının mütalaasını açıklaması için 10 dakika ara verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunmak suretiyle ülke genelinde hukuki güvenliğin olmadığını, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik güven probleminin olduğunu, bu sebeple huzursuzluğun bulunduğunu, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğunu, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ederek telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenfermasyon içerikli bilgileri yaydıkları" aktarılmıştı.

TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

MEHMET ÖMER ARİF ARAS VE ORHAN TURAN HAKKINDA 5 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

"Şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiklerinin" aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan şüpheliler hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dosyanın ayrı olarak devam ettiği öğrenilmiş, bu suçtan hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan'ın zincirleme şekilde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 iddianame ise irtibatlı olduğu gerekçesiyle birleştirilmişti.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSefs:

BU ADAMLAR İS ADAMİ,SEN BUNLARA YASAK GETİRİRSEN BU ULKEYE KİM YATİRİM YAPAR,AKİL BEDAVA YAHU....

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

hiç bir şey olmaz adamların arkası kuvvetli

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Tükürdüğünüzü yaladınız afiyet olsun şimdi ülkede ekonomi bozuk diyen halkı yanıltıyorda ,ekonomi çok iyi uçuyoruz diyen halkı yanıltmıyormu. Benim maaşım 16450 tl gelde bana anlat kim kimi yanıltıyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali batuk:

Mecburen yasağı kaldıracaklar. Bu adamlar iş dünyasının patronları. Mehmet ŞİMŞEK tek gidiyor. Ve bir şey elde edemeden geri geliyor. Asıl işi yapacak iş dünyasının temsilcileri.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenekonomistim:

Şimşek dedi ve oldu . Şimşek savununca hepsi tusıad a saldırmayı bıraktı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.