TUSAŞ Yöneticileri Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe Kursiyerlerle Buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Genel Müdür Danışmanı Dr. Halil Tokel, Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe eğitimi alan kursiyerlerle bir araya geldi. Uslan, Mısırlı tercümanların Türkçeye hakimiyetinin, YEE'nin faaliyetleriyle kazanıldığını ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti. Tokel ise Mısır ile teknoloji alanında işbirliği sürecine değindi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Genel Müdür Danışmanı Dr. Halil Tokel, Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe eğitimi alan kursiyerlerle bir araya geldi.

Mısır'da 4-7 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (EDEX 2023) katılmak üzere Kahire'ye gelen Uslan, "Kariyer Dili; Türkçe" söyleşileri adıyla gerçekleşen buluşmada, EDEX 2023 fuarında Mısırlı tercümanların Türkçeye hakimiyetinin, YEE'nin faaliyetleriyle kazanıldığını ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsüne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında artık önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Uslan, Tusaş'ın mühendislik gibi ihtisas alanlarında burs programları sunduğunu belirterek, Mısır ve diğer ülkelerdeki gençlerin bu programlardan istifade edebileceklerine işaret etti. Uslan, ayrıca Tusaş'ın Anka-3, Kaan gibi projeleri hakkında bilgi verdi.

Mısır ile teknoloji alanında işbirliği sürecine değinen TUSAŞ Genel Müdür Danışmanı Dr. Halil Tokel ise şunları kaydetti:

"D-8 ülkeleri ile başlangıç adımı atılmıştı. 52 proje önermiştik. Bunlardan biri yolcu uçağının üretim projesiydi. Bakınız Mısır'da çok kıymetli mühendislerimiz var mı? Var.. Pakistan'da var mı? Var. Endonezya'da var mı? Var. Demek ki bunları koordine ederek toparlayarak biz de dünyaya medeniyetin en kıymetli teknoloji ürünlerini tasarlayıp üretebiliriz. Gönül coğrafyamızda var olan potansiyel ve beyin güçlerini birleştirirsek imkansızı gerçekleştirebiliriz. İşte bu çerçevede bugün protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde Mısır'ın uçak fabrikası Türkiye'deki muadil kurumuyla görüşecek, kendi aralarında ortak çalışmalar yapılacak."

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz da yaptığı konuşmada, Mısır ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerin geliştiğini, kurulduğu 2010 yılından itibaren Kahire YEE'de Türkçe öğrenen 50 binden fazla kursiyerin kültürden sanata, ekonomiden eğitime kadar birçok alanda daha çok rol oynamaya başladığını söyledi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden söyleşi, TUSAŞ yetkililerine plaket takdim edilmesi ile son buldu.

Kahire YEE'den "Türk Kahvesi Tanıtım Akşamı" Etkinliği

Öte yandan, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programla Türk Kahvesinin tanıtımı yapıldı.

Enstitü öğrencileri ile Mısırlı ve Türk konukların katıldığı programda Türk kahvesinin tarihi, özellikleri ve Türk kültüründeki yansımaları anlatıldı, Türk kahvesinin kumda ve ocakta hazırlanışı da gösterildi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe eğitiminin yanı sıra, her yıl kültür ve sanat alanlarında Mısırlılara yönelik çok sayıda etkinlik düzenliyor.