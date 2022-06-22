2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" dedi.