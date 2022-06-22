2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title