Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Özbekistan arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişareleri çerçevesinde İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, çok taraflı işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye- Özbekistan Siyasi İstişareleri kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, Özbekistanlı mevkidaşı Madrahimov ile İstanbul'da Türkiye-Özbekistan Siyasi İstişareleri çerçevesinde görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, çok taraflı işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ile Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Nuh Yılmaz Özbekistan İstanbul Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title