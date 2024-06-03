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Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ilk basın toplantısında kendisine sorulan soruların uzunluğu karşısında şaşkına döndü. Soruların daha kısa olması gerektiğini belirten Mourinho, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Başkan Ali Koç da esprili bir tavırla kendisine "Türkiye'ye hoş geldin sözleriyle karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, gelen soruların uzunluğundan dert yanarak "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" dedi.

"SORULAN SORULAR ÇOK UZUN"

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco ile birlikte basın mensuplarının karşına çıkan Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk basın toplantısında uzun soru sorulmasından şikayet etti. Mouringho, "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HOŞ GELDİN"

Toplantının ilerleyen dakikalarında da benzer bir şikayette bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" şeklinde konuştu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da tecrübeli hocaya esprili bir dille "Türkiye'ye hoş geldin" karşılığını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Türkiye Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

MUHAMET KİNG:

Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon

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Gökhan Akgül:

BU ADAM FENERBAHÇEYİ 20 YIL GERİYE GÖTÜRECEK HABERLERİ YOK. ÇOK AĞIR BİR FATURASI OLACAK BU ADAMIN. TL KAZAN EURO HARCA BİRDE MOURİNHO NUN PAHALI OYUNCAKLARINI ALMAK İÇİN KULÜP EKONOMİSİNİ BİTİR. YANLIŞ SONUÇLAR DOĞURUR ALTINDAN KALKAMAZSINIZ. ALİ KOÇ UN BAŞKANLIKTA KALMASI İÇİN FENERBAHÇEYİ HEBA ETMESİ DEMEKTİR, BU GERÇEKLERİ GÖRÜN...

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Panther Panthera:

Isa tekrar geri donsede Fener sampiyon olamaz. Vatana, millete,hukumete, vs yanlis yapana goklerde yardim etmez.

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Ebubekir Yener:

bir sene içinde, bir yirmi yıl daha yaşatacaklar haberi yok ??

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corci:

tek taş mı takmış o?

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Yasar Unal:

Mücadele içerisinde olacağı yapının bir kısmını görmüş oldu böylece.

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Mustafa Koyukan:

yazdım tekrar yazıyorum sürdürülebilir değil, belki 1 sene şampiyonluk (sanmıyorum ama) cimbom borçları kapatır tutana aşkolsun

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Ali Kallukk:

Mourinho çağın hatası FB için ,o parayı futbolculara harcayıp bir de Yılmaz Vural hocayı getirseler daha başarılı olur idiler ,bu durum yine bize yani GS ye yarayacak ??

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Çağdaş Güney:

Bu adam kaostan beslenen bir teknik adam. Önceki maç videolarını izleyin. Zaten Lig bu konularda sıkıntılı iyice sıkıntı olacak

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