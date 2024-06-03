Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Portekizli teknik adam, gelen soruların uzunluğundan dert yanarak "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" dedi.

"SORULAN SORULAR ÇOK UZUN"

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco ile birlikte basın mensuplarının karşına çıkan Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk basın toplantısında uzun soru sorulmasından şikayet etti. Mouringho, "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HOŞ GELDİN"

Toplantının ilerleyen dakikalarında da benzer bir şikayette bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" şeklinde konuştu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da tecrübeli hocaya esprili bir dille "Türkiye'ye hoş geldin" karşılığını verdi.