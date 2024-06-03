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Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Dybala'yı transfer edecek mi? Mourinho açıkladı

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar...

DYBALA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Aceleci davranmayacaklarını belirten Mourinho, "Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum" dedi. Başkan Ali Koç da Portekizli teknik adamla transfer konusunda görüşeceklerini belirtti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco ise " Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MOURINHO: TRANSFER İÇİN KİMSEYLE KONUŞMADIM

Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.

MOURINHO: LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM

Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum.

Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Dybala'yı transfer edecek mi? Mourinho açıkladı

ALİ KOÇ: TRANSFER İÇİN KONUŞACAĞIZ

Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Sizden sonra Jose Mourinho ile bu konu hakkında toplantı yapacağız. Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. 'Anlaşacağız, getireceğiz' dersek, bunları yaparız. 3-5 oy için bitmemiş transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanmayalım! Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi.

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