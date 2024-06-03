Üye Girişi
Haberler

3-4 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

03.06.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 41,39 TL
  • Motorin TL/lt: 40,27 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 40,27 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,29 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 24,44 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Zam Gündem Otomobil Finans Ekonomi Haberler

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Bakmadan Geçme

Hırvatistan Makedonya maçı CANLI izle! (HD) 3 Haziran Hırvatistan Makedonya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Dybala'yı transfer edecek mi? Mourinho açıkladı İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Haziran Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 3-4 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Esma Esad öldü mü,yaşıyor mu? Esma Esad sağlık durumu ne? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Haziran Pazartesi 2024? #128250 3-4 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor kim kazandı? 3 Haziran Pazartesi Survivor'da kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 3 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title