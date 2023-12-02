Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindeki heyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Çelebi ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindeki heyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çelebi ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çelebi, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak, ülkemizde yaşayan 10 milyonu aşkın engelliyle, demokratik, laik, sosyal devlet olarak hukukun üstünlüğünü kabul eden Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor, gösterdiğin yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'imizin ikinci asrının Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırılacağı yeni dönemde, herkes için ulaşılabilir, erişilebilir, hiçbir ayrımcılığa uğramadan, kendine yetebilen engelsiz bir Türkiye dileğiyle, aziz hatıran önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz."