Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek gazetecilerle bir araya geldi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilerle çalışma kahvaltısında buluştu.

Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Halmurad Salimov ve Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu'nun da hazır bulunduğu kahvaltıya, ülkedeki çeşitli basın kuruluşlarında çalışan çok sayıda gazeteci katıldı.

Büyükelçi Bekar, Özbek gazetecilerle yaptığı kahvaltı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" ve Özbek-Türk ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bekar, zirveye 14 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşleri veya özel temsilcilerinin katılımıyla dünyanın her bölgesinden ilgi gösterildiğini söyledi.

Lider eşlerinin Filistin'de yaşanan vahşetin bir an önce son bulması için bir araya geldiğini kaydeden Bekar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın da zirvede hazır bulunduğunu dile getirdi.

2023 yılında Özbekistan'ın ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde aktif bir dış politika izlediğini ve bölgedeki görünürlüğünü üst seviyelere çıkardığını gördüklerini belirten Bekar, bu yıl Özbekistan'ın liderler seviyesinde farklı ülkelerle aktif diplomasi yürüttüğünü, karşılıklı ziyaretler yaptığını ve tarihte hiç olmadığı kadar yoğun bir diplomasi faaliyetinde bulunduğuna tanık olduklarını ifade etti.

"2023, Özbek-Türk ilişkileri açısından verimli bir yıl oldu"

Olgan Bekar, "Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilere bakıldığında 2023'ün verimli bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yılın ilk yarısında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 2 kez Türkiye'ye gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da geçen hafta Taşkent'i ziyaret etti. İki cumhurbaşkanı hem ikili ziyaretlerde hem de çoklu formattaki toplantılarda bir araya gelerek veya telefonla görüşerek ikili ilişkilerle ilgili sürekli görüşmeler yapıyor." dedi.

Bu yılın aynı zamanda zorlu bir yıl olduğuna ve Türkiye'de deprem felaketinin yaşandığına dikkati çeken Bekar, depremde, Özbekistan'ın çeşitli yardımlarla bulunarak Türkiye'nin yanında ve kardeş ülke olduğunu gösterdiğini söyleyen Bekar, Özbekistan'ın günümüzde de Hatay'da depremzedelere yönelik konut inşaatını sürdürdüğünü anlattı.

Deprem felaketinde iki ülke arasındaki kardeşliğin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gördüklerine dikkati çeken Bekar "Dost kara günde belli olur. Biz bunu birlikte gördük." diye konuştu.

Bekar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Kasım'da Taşkent'te düzenlenen "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi"ne katıldığını ve bu zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ikili görüşme yaptığını anımsattı.

Bu hafta Semerkant'ta Özbekistan- Türkiye 2. Eğitim Forumu'nun düzenlendiğini vurgulayan Bekar, tüm bunların iki ülkenin sıkı işbirliği içinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

İki ülke arasında haftada 55 sefer düzenleniyor

Büyükelçi Bekar, 2022'de 400 bine yakın Özbek vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu yılın 8 ayında 30 bini aşkın Türk vatandaşının Özbekistan'ı ziyaret ettiğini, günümüzde iki ülke arasında haftada 55 uçak seferinin düzenlendiğini anlatarak, tüm bunların iki ülke halkları arasındaki işbirliğinin giderek arttığını gösterdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de giderek geliştiğini, yılın 9 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2,5 milyar doları aştığını ifade eden Bekar, şu değerlendirmede bulundu:

"Önceliğimiz bu rakamları daha da yukarı çıkarmak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Aralık ayında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu yapılacak. Bu toplantının ardından gelecek yılın başında da cumhurbaşkanları seviyesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı Türkiye'de yapılacak. Böylece her alanda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler sürekli gelişiyor. Sadece ikili düzeyde değil, bölgesel örgütler düzeyinde de Özbekistan ile çok yakın temas ve dayanışma içindeyiz."???????