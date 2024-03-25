Üye Girişi
Haberler

Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilciliği, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nda iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilciliği, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nda iftar programı düzenledi.

İftara, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve diplomatik temsilciliklerden konuklar katıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan, programdaki konuşmasında, TMV'nin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kısa zamanda Romanya'da eğitim alanında bir atılım yapan Maarif'i canı gönülden kutluyorum. Bu başarıdan ötürü tüm Maarif camiasını gönülden tebrik ediyorum." dedi.

TMV Başkanı Akgün, " Türkiye Maarif Vakfı olarak biz de dünyanın 52 ülkesinde pek çok okul işletiyoruz. 440 civarında okulumuz var, 52 bin öğrencimiz var. Bu okul zincirimiz giderek genişliyor. İstiyoruz ki bu okullar Türkiye ile bulunduğu ülkeler arasında, halklar arasında bağların gelişmesine katkıda bulunsun. Bunun yolu elbette ki kaliteli, nitelikli eğitimden geçiyor." ifadelerini kullandı.

TMV Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş de Maarif okulunun Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğu güçlendirdiğini belirtti.

Akgün, Köstence'de de ziyaretlerde bulundu

Öte yandan Akgün, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul'u da ziyaret etti.

Yurdakul ile Akgün arasındaki görüşmede, TMV'nin Köstence'de yapılması planlanan yeni kampüsü ve faaliyetleri ele alındı.

Akgün, Köstence'deki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek iftar yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Maarif Vakfı Türkiye Romanya İftar Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Furkan Tok kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Kelkit Belediye Başkan adayı Furkan Tok kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Göktuğ Gürler kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Merkez Belediye Başkan adayı Göktuğ Gürler kaç yaşında, nereli? Mahmut Dizdaroğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Yağlıdere Belediye Başkan adayı Mahmut Dizdaroğlu kaç yaşında, nereli? Adil Patanoğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Tirebolu Belediye Başkan adayı Adil Patanoğlu kaç yaşında, nereli? Alper Abanuz kimdir? Zafer Partisi Giresun- Piraziz Belediye Başkan adayı Alper Abanuz kaç yaşında, nereli? Emel Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Soytürk kimdir? Zafer Partisi Giresun- Güce Belediye Başkan adayı Mustafa Soytürk kaç yaşında, nereli? Uğur Şahin kimdir? Zafer Partisi Giresun- Görele Belediye Başkan adayı Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli? Halil Sofu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Espiye Belediye Başkan adayı Halil Sofu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title